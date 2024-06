De Jonge: AIVD vond belastende informatie over Markuszower

Demissionair minister De Jonge bevestigt dat veiligheidsdienst AIVD belastende informatie heeft gevonden over PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. De Jonge zei na de vergadering van het kabinet "dat dankzij de naslag van de AIVD is voorkomen dat iemand die kennelijk wordt gezien als een risico voor de integriteit van het landsbestuur bewindspersoon is kunnen worden". Naslag is het ambtelijke woord voor screening.

Gisteren maakte PVV-leider Wilders bekend dat hij de kandidatuur van Markuszower als vicepremier en minister intrekt "naar aanleiding van de inhoud van de naslag".

De Jonge benadrukte dat de AIVD natuurlijk nooit in het openbaar kan vertellen wat de dienst weet. Maar: "De naslag is benut en de uitkomst was negatief. Op basis daarvan heeft de formateur gezegd: 'Dan is het beter van niet.'" Volgens De Jonge heeft bij de screening van Markuszower het systeem gewerkt zoals het hoort te werken.

Robuustheid van de verdedigingswal

De minister noemde wat er gisteren naar buiten is gekomen een teken van de "robuustheid van de verdedigingswal van onze nationale veiligheid". Hij voegde eraan toe dat je ervan op aan moet kunnen dat kandidaat-bewindspersonen integer zijn en dat staatsgeheime informatie bij hen in goede handen is.

De Jonge benadrukte dat de AIVD rapporteert aan de formateur en dat het aan die functionaris is om er conclusies aan te verbinden, in overleg met de fractievoorzitter die de kandidaat heeft voorgedragen.

Kijk hier hoe De Jonge vertelt dat het "systeem heeft gewerkt"