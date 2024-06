Schouten blij met komst Zirkzee bij Oranje: 'Hij kan een wereldtopper worden'

Denzel Dumfries en Jerdy Schouten zijn blij dat Joshua Zirkzee zich donderdag als 26ste speler bij de EK-selectie van Oranje heeft gevoegd. "Ik vind dat Joshua de potentie heeft om een wereldtopper te worden", vertelde Schouten op de persconferentie.

Schouten en Zirkzee speelden in het seizoen 2022/2023 een jaar samen bij Bologna. "Ik ken Joshua al van mijn periode bij ADO Den Haag", zei Schouten. "We zaten niet in hetzelfde team, maar we reden we elke dag in hetzelfde bus naar de club."

'Hij wordt elk jaar beter'

"Joshua is altijd dezelfde speler gebleven. Hij heeft een geweldige techniek, ik verwacht veel van hem. Ik weet hoe goed Joshua zijn kan zijn, heel goed. Hij wordt elk jaar alleen maar beter", aldus Schouten.

Ook Dumfries verwelkomde de 23-jarige aanvaller, die voor Oranje zijn vakantie in de Verenigde Staten abrupt afbrak, donderdag met open armen. "Het is een flinke schakeling voor hem, maar ook een mooie eer", zei de rechtervleugelspeler. "Joshua zag er goed uit met een mooie bos krullen. Goed dat hij er is, het is een leuke jongen."