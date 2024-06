Excelsior niet verder met trainer Dijkhuizen: 'Club heeft helaas besloten'

Excelsior gaat op zoek naar een nieuwe trainer, want Marinus Dijkhuizen moet vertrekken bij de club uit Rotterdam. De 52-jarige trainer had vorig seizoen zijn contract nog verlengd, maar moet nu per direct weg.

Vorige maand degradeerde Excelsior uit de eredivisie na het verlies in de finale van de play-offs tegen NAC Breda. Dijkhuizen was verdeeld over twee seizoenen zeven jaar trainer bij Excelsior. In 2014 en 2022 hielp hij de club aan promotie naar de eredivisie.

"Helaas heeft de club besloten in de nieuwe situatie voor een andere invulling te kiezen", zegt de trainer op het clubkanaal van Excelsior.