Kinderen voor Kinderen komt met nieuwe groep voor jonge tieners

Kinderen voor Kinderen start een nieuwe muziekgroep, genaamd NXT. De groep bestaat uit oud-leden van het kinderkoor en is gericht op een iets oudere doelgroep, die van kinderen die grofweg tussen de 10 en 13 jaar zijn.

"Het is eigenlijk de next step na Kinderen voor Kinderen," zegt Kinderen voor Kinderen-presentator Raïsha Zeegelaar. "Een nieuwe sound voor een wat oudere doelgroep, met nieuwe onderwerpen."

Normaal verlaat je Kinderen voor Kinderen als je in groep 7 zit. "Je gaat naar groep 8, je hebt je laatste toetsen en de musical. Dan ga je naar de eerste klas en begint er een heel nieuw leven. We willen meegroeien met onze kids", zegt Zeegelaar.

Twaalf leden

Inez hoort bij de nieuwe muziekgroep, waarvan de naam wordt uitgesproken als 'Next'. "NXT is een kleinere groep dan Kinderen voor Kinderen, wij zijn met zijn twaalven. Wij hebben al wat meer ervaring omdat we al in het koor hebben gezeten. Het zijn ook wat volwassenere liedjes."

Ze is heel blij dat ze nu bij NXT hoort. "Ik dacht dat ik uit het koor was, en dat het dan zou eindigen. Maar nu gaat het nog door, dat is echt heel leuk."

De eerste single is gemaakt voor de Kinderpostzegel-actie en is in samenwerking met Armin van Buuren. Inez: "Ik kende al veel van zijn liedjes, dat we dan nu met hem samenwerken vind ik heel cool."

Het nieuwe nummer 'Superkracht'. Presentator Raïsha Zeegelaar: "Het nummer gaat over in je kracht staan. Over je uit te durven spreken, over je eigen ruimte mogen innemen en er te mogen staan."