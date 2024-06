Make-over oermens Flevoland: 'stereotiepe Germaan' heeft nu mediterrane uitstraling

De Swifterbantman is volgens experts het eerste Nederlandse model dat geüpdatet wordt. Het resultaat is te zien op de tentoonstelling Oud land, over de prehistorie van de jongste provincie van Nederland.

Uit een rondgang blijkt dat ook andere Nederlandse oertijdmusea nadenken over het aanpassen van hun reconstructies. Het geijkte beeld van de Nederlandse prehistorie, waarbij Batavieren in holle boomstammen de Rijn afzakten, klopt namelijk niet. Het feitelijke verhaal op basis van onder meer DNA-materiaal uit botresten is veel complexer.

De eerste bewoners van Nederland waren jagers-verzamelaars, met aan donkere huid. Vervolgens trokken zo'n 5000 jaar geleden de eerste boeren Nederland binnen, vanuit de regio waar nu Turkije ligt. Deze groep mensen was iets lichter, met een olijfkleurige huid en donker haar. Het waren deze mensen die tussen 5300 en 3400 voor het begin van de jaartelling in het huidige Flevoland woonden.

Zij legden ook het grafveld aan waar in 1966 de Swifterbantman werd gevonden. De man van tussen de 25 en 45 jaar was waarschijnlijk een belangrijk persoon in de gemeenschap; hij werd begraven met een ketting van barnsteen op zijn hoofd en een stenen hangertje aan zijn oor.