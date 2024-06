Levert EK in eigen land voordeel op? 'Het kan ook de andere kant op slaan'

Ook Oranje dus niet, in 2000. Makaay zat destijds in de selectie van Oranje bij het EK dat in Nederland en België gespeeld werd.

"Dat was echt een prachtige belevenis. Een enorme oranjegekte brak los", herinnert hij zich.

"Wij zaten natuurlijk in Hoenderloo afgeschermd, maar buiten de hekken zag je wel wat zo'n toernooi met het land deed. Doordat je in je eigen land bent, krijg je ook meer mee van de Nederlandse televisie en uit de verschillende steden. Of we nu in Eindhoven of Amsterdam kwamen, je zag overal Oranje. Dat maakt een groot verschil."