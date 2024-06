Opnieuw goud tweelingzusjes De Brouwer bij EK synchroonzwemmen

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben bij de EK in Belgrado hun tweede Europese titel in de wacht gesleept. Na de overwinning in de vrije oefening was de 25-jarige tweeling ook de beste in de technische oefening.

De zussen De Brouwer zegevierden met een score van 260,6567 punten. Net als bij de vrije oefening grepen de Britsen Isabelle Thorpe en Kate Shortman het zilver. Het brons ging naar Shelly Bobritsky en Ariel Nassee uit Israël.

Nederland had tot deze EK nog nooit een Europese titel bij de duetten gewonnen. Eerder dit jaar zorgde de tweeling ook al voor een primeur door bij de WK in Doha een medaille te winnen. Ze keerden met zilver op zak huiswaarts.