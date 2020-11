Zlatan scoort zoals alleen Zlatan het kan en schenkt AC Milan de zege

Zlatan Ibrahimovic is inmiddels 39 jaar oud en herstelde onlangs van een coronabesmetting. Maar bij AC Milan is hij nog altijd goud waard. Tegen Udinese zorgde hij met een heerlijke assist en een nog fraaiere omhaal hoogstpersoonlijk voor de zesde zege in zeven duels: 2-1.

De Milanese club won de eerste vier duels in de Serie A, waaronder de derby tegen Internazionale. Afgelopen maandag kwam aan die reeks een einde in een knotsgekke remise met AS Roma.

In Udine, waar Milan het de laatste jaren lastig heeft, zette middenvelder Franck Kessié Milan op het goede spoor. Ibrahimovic nam de bal heerlijk aan in de zestienmeter en legde terug op de Ivoriaanse middenvelder die de bal prachtig in de verre kruising poeierde.

Na rust tapte Udinese, dat een keer begon zonder Nederlandse inbreng, uit een ander vaatje. De thuisploeg zette Milan onder druk en dat leverde meteen een strafschop na een onhandige actie van Alessio Romagnoli op Ignacio Pussetto. Een andere Argentijn, Rodrigo De Paul, schoot gedecideerd raak.

Zweedse trukendoos

De beslissing viel acht minuten voor tijd en kwam voort uit de trukendoos van de Zweedse tovenaar. Ibrahimovic zag hoe Udinese-doelman Juan Musso aarzelde om een hoge bal uit de lucht te plukken, zette zijn lichaam ervoor en scoorde met een omhaal.

Die treffer, de zevende al van Ibrahimovic in vier Serie A-duels, was genoeg voor de zege. Milan blijft zo koploper met 16 punten uit 6 duels.