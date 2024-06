Twee doden bij explosies in ondergrondse parkeergarage Zwitserland

Er zijn twee mensen om het leven gekomen bij explosies en een brand in een ondergrondse parkeergarage in de Zwitserse stad Nussbaumen. Er vielen daarnaast elf lichtgewonden en ruim honderd mensen moesten geëvacueerd worden, melden Zwitserse autoriteiten.

Volgens lokale media waren er donderdagavond meerdere explosies in de parkeergarage onder een flatgebouw. Ook ontstond er brand. Omwonenden zeggen dat de ontploffingen tot ver van het flatgebouw te horen waren, waarna ze een grote rookwolk zagen opstijgen. Het is nog onduidelijk waardoor de explosies ontstonden, maar de politie gaat uit van een ongeluk.

De brand breidde zich uit naar bovenverdiepingen en bluswerkzaamheden gingen door tot diep in de nacht. De schade aan het gebouw is enorm, aldus de politie. Ook is er instortingsgevaar in sommige delen van het gebouw, waardoor geëvacueerden nog niet kunnen terugkeren naar hun woningen.