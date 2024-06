VVD-leider Yesilgöz: ook nieuwe PVV-kandidaat Faber niet onomstreden

VVD-leider Yesilgöz vindt ook Marjolein Faber "geen onomstreden kandidaat" om minister te worden. Gisteren trok PVV-leider Wilders Gidi Markuszower terug als beoogde vicepremier en minister van Asiel en Migratie, omdat uit de screening zaken over hem naar voren waren gekomen. Hij schoof vervolgens Faber naar voren als nieuwe minister.

Op vragen waarom Yesilgöz akkoord was gegaan met de kandidatuur van Markuszower, voor wie de AIVD Wilders al eens eerder had gewaarschuwd, antwoordde de VVD-leider: "Aan de tafel heb je het er natuurlijk wel over en als er zorgen zijn, uit je die daar ook. Vervolgens heb je de naslag en de verantwoordelijkheid van de eigen partijleider om dat te wegen." Naslag is het woord voor de screening die wordt gedaan voordat iemand minister of staatssecretaris wordt.

Uitspraken, zorgen en toon

Yesilgöz heeft gisteravond van Wilders gehoord dat hij nu Faber voordraagt. Ze heeft naar eigen zeggen vanochtend haar zorgen geuit tegenover Wilders en formateur Van Zwol. De VVD-leider wees nu tegen de pers op uitspraken die Faber eerder heeft gedaan, over haar "houding en toon" en vraagt zich af of "dat matcht met het ambt".

Yesilgöz wilde niet zeggen welke uitspraken ze precies bedoelt. Faber staat bekend als een hardliner op het gebied van asiel en in 2020 gebruikte ze het woord "omvolking". Ook noemde ze collega-parlementariërs nep-vertegenwoordigers.

Gevraagd of ze er nog vertrouwen in heeft om met de PVV tot een kabinet te komen, zei Yesilgöz: "Uiteindelijk zal het wel moeten; we hebben een hoofdlijnenakkoord; we hebben mensen in het land die het proces een beetje zat zijn en ook willen dat we aan de slag gaan met het oplossen van problemen." Ze wil dat er een "stevig team" komt en ze had liever gezien dat dat "wat soepeler werd vormgegeven".

Dit zei Yesilgöz vanochtend voor aanvang van de ministerraad: