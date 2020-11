Talsma verrassend Nederlands kampioen na diskwalificatie Bergsma

Bergsma, die al zes keer Nederlands kampioen werd op deze afstand en de afgelopen vier edities het goud won, reed de snelste tijd in Heerenveen: 12.51,71. Talsma zat daar met 12.52,09 net achter en door de diskwalificatie ging het goud uiteindelijk dus naar hem.

Bergsma en Talsma reden in de laatste rit tegen elkaar en tijdens een wissel moest Talsma even inhouden om Bergsma voor te laten. Dat werd door de jury gezien als hinderen, waardoor de titelverdediger na afloop uit de uitslag werd gehaald.

Marwin Talsma is voor het eerst Nederlands kampioen geworden op de 10.000 meter. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen won de 22-jarige schaatser verrassend de gouden medaille, omdat tegenstander Jorrit Bergsma na afloop werd gediskwalificeerd door de jury.

Sven Kramer, die voor de 66ste keer een wedstrijd over tien kilometer reed, kwam niet in de buurt van het podium. De zesvoudig Nederlands kampioen eindigde met 13.10,10 als zesde.

Patrick Roest, die vrijdag de 5.000 meter won en zaterdag zilver pakte op de 1.500 meter, werd tweede in 12.57,67. Roest, de afgelopen twee NK's ook al goed voor de tweede plaats, greep vier rondes voor de finish naar zijn benen en moest alles op alles zetten om teamgenoot Marcel Bosker achter zich te houden.

De Daikin NK afstanden worden vrijdag, zaterdag en zondag gereden op het ijs van Thialf in Heerenveen. De NOS volgt het eerste toernooi van het schaatsseizoen op de voet met extra uitzendingen op NPO 1: vandaag vanaf 13.10 uur.

Alle ritten live zien? Elke dag is het schaatsen rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.