Krol ook op 1.000 meter de sterkste, Talsma verrast met NK-goud

Bergsma en Talsma reden in de laatste rit tegen elkaar en tijdens een wissel moest Talsma even inhouden om Bergsma voor te laten. Dat werd door de jury gezien als hinderen, waardoor de titelverdediger na afloop uit de uitslag werd gehaald.

Marwin Talsma werd voor het eerst Nederlands kampioen op de 10.000 meter. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen won de 22-jarige schaatser verrassend de gouden medaille, omdat tegenstander Jorrit Bergsma na afloop werd gediskwalificeerd door de jury.

Dat kwam omdat Kjeld Nuis, die drie weken geleden positief werd getest op het coronavirus, verrassend het brons greep in 1.08,27. Nuis reed vrijdag alleen de eerste 500 meter en meldde zich daarna af voor de tweede rit en de 1.500 meter van zaterdag.

Kai Verbij, vorig jaar goed voor de zilveren medaille, eindigde weer als tweede. Hij klokte 1.08,17 en versloeg in een rechtstreeks duel zijn teamgenoot Hein Otterspeer, die met 1.08,42 net naast het podium eindigde.

Thomas Krol heeft zijn tweede Nederlandse titel veroverd bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen. Krol, zaterdag al de beste op de 1.500 meter, reed op de 1.000 meter ook naar de winnende tijd: 1.08,02.

"Ik moest inderdaad een tikje omhoog, maar ik dacht: ik los het wel op met Jorrit", vertelde Talsma na de rit. "Ik wist niet dat het diskwalificatie zou betekenen, dat vind ik echt heel zuur voor hem. Het is sport, maar ik win liever op tijd dan op deze manier."

Bergsma, die al zes keer Nederlands kampioen werd op deze afstand en de afgelopen vier edities het goud won, reed de snelste tijd in Heerenveen: 12.51,71. Talsma zat daar met 12.52,09 net achter en door de diskwalificatie ging het goud uiteindelijk dus naar hem.

"Ik kwam niet in mijn ritme", vertelde Roest na afloop. "Die tweede plek heb ik niet echt verdiend. Het kwam niet makkelijk en ik dacht al: dit houd ik niet vol tot het einde. Ik ging alleen maar slechter rijden en dat deed evenveel pijn. Ik kon het gewoon niet volhouden."

Patrick Roest, die vrijdag de 5.000 meter won en zaterdag zilver pakte op de 1.500 meter, werd tweede in 12.57,67. Roest, de afgelopen twee NK's ook al goed voor de tweede plaats, greep vier rondes voor de finish naar zijn benen en moest alles op alles zetten om teamgenoot Marcel Bosker achter zich te houden.

Toch was Talsma ook heel blij met de Nederlandse titel. "Er zit veel vooruitgang in. Ik heb anders getraind en blijkbaar werkt dat goed."

Sven Kramer, die voor de 66ste keer een wedstrijd over tien kilometer reed, kwam niet in de buurt van het podium. De zesvoudig Nederlands kampioen eindigde met 13.10,10 als zesde.

