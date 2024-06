Openbaar Ministerie eist 3 jaar gevangenisstraf tegen Ali B

Het OM zei geen reden te zien om te twijfelen aan de verklaringen van de vrouwen. Jill Helena stelt dat zij in 2018 is aangerand door Ali B in een auto in het Amsterdamse Bos. Ali B zei woensdag in de rechtszaal dat de BOOS-uitzending van begin 2022 over seksuele misstanden bij The Voice voor Helena mogelijk een reden was geweest om naar de politie te stappen. Hij suggereerde dat hij en zij anders misschien nog steeds "aan het appen" waren.

Maar Helena is niet "gepusht" door de BOOS-aflevering, stelde de officier. "Mogelijk was het wel de laatste stap, maar dat is iets anders. Uit het dossier blijkt dat ze in 2020 al speelde met het idee om aangifte te doen."

Over de verklaringen van Helena en Ten Damme stelde het OM dat ze worden ondersteund door aangiftes en meldingen van andere vrouwen. De verschillende verklaringen bevatten veel overeenkomsten, zei de officier. "De verdachte kent geen nee." Daarnaast zoent of betast hij vrouwen steeds "zeer plotseling", "als een soort abrupte overval". Daarna zet Ali B de vrouwen klem, "tegen een muur, autodeur, zodat ze niet weg kunnen komen". Ook gebeurt dit volgens het OM vaak op een afgelegen plek.

De reactie van Ali B na het horen van de eis: