Nieuwe getuige zaak Ali B: vrouw vertelde over verkrachting door rapper

Ali Bouali staat terecht voor twee aanrandingen en twee verkrachtingen van drie vrouwen. Van zangeres Ellen ten Damme ligt er een melding van een verkrachting in 2014 in Marokko. Jill Helena (artiestennaam), oud-kandidaat van The Voice of Holland, heeft aangifte gedaan van een aanranding in 2018 in Amsterdam. Daarnaast draait de zaak dus om een aangifte van aanranding en verkrachting in Heiloo in 2018.