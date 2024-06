Ziekteverzuim neemt verder af in eerste kwartaal

Werknemers meldden zich in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw minder vaak ziek. Het ziekteverzuim lag met 5,5 procent weer lager dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In vrijwel alle bedrijfstakken meldden minder mensen zich ziek, behalve in de financiële dienstverlening. Daar steeg het ziekteverzuim met 0,6 procentpunt tegenover een jaar geleden, al moet worden aangetekend dat het verzuim daar de afgelopen jaren relatief laag was.

In de horeca werd het minst verzuimd, namelijk 3,5 procent. De meeste ziekmeldingen (7,8 procent) kwamen in de gezondheids- en welzijnszorg. Met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg blijft het verzuim hoog.

Griep of verkouden

Uit eerder onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat het in ruim de helft van de gevallen gaat om griep, verkoudheid of een andere virusinfectie. Zo'n 8 procent meldt psychische klachten, overspannenheid of een burn-out.

Zo'n 22 procent van de werknemers schrijft de klachten hoofdzakelijk of gedeeltelijk toe aan het werk zelf. Dit komt met name in het onderwijs en in de zorg voor. Redenen die medewerkers hiervoor noemen zijn hoge werkdruk, besmetting op het werk door collega's of klanten en de zwaarte van lichamelijk werk.

Daling

Het hoogst gemeten percentage van werknemers die zich ziek meldden was in 2022. In het eerste kwartaal van dat jaar verzuimde 6,3 procent. Sindsdien is er een daling ingezet. Vanwege de seizoensverschillen wordt het cijfer altijd vergeleken met dat uit dezelfde periode van een jaar eerder.