VVD'er Vincent Karremans nu wel van Rotterdam naar Den Haag

VVD'er Vincent Karremans (37) is de beoogd staatssecretaris van Jeugd en Sport. Hij geldt al jaren als een van de coming men in de de VVD. Ook bij de vorige formatie zou hij bij de partijtop in beeld zijn geweest voor een plaats in het kabinet.

Karremans studeerde 'financial economics' en ondernemingsrecht en werd in 2018 zonder politieke ervaring lijsttrekker van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. In de verkiezingscampagne baarde hij opzien door met ontbloot bovenlijf op een paard te klimmen. De VVD werd de tweede partij en vormde een college met vijf kleinere partijen. Ze sloten Leefbaar Rotterdam, verreweg de grootste partij in de Maasstad, uit.

Stadsburg

Na enkele jaren fractievoorzitter te zijn geweest, werd Karremans in 2021 wethouder. Hij bleef dat ook na de verkiezingen van 2022, nu wel met Leefbaar Rotterdam.

De VVD'er is wethouder Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit. Zijn keuze als wethouder voor een derde stadsbrug over de Maas leidde vorig jaar tot veel protest van Rotterdammers die liever een tunnel hadden gezien.