8740 nieuwe coronabesmetingen gemeld, ruim 1000 minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8740 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1079 minder dan gisteren werden gemeld.

Dat aantal is flink lager dan gemiddeld. Afgelopen week ging het om gemiddeld 10.000 besmettingen per dag. Volgens het RIVM zijn de cijfers niet het gevolg van een storing of een fout. Wel is het aantal besmettingen in het weekend doorgaans iets lager dan doordeweeks.