Export zit na klein jaar van krimp weer in de lift

Na tien maanden van krimp, is de export van goederen weer gestegen. In april was de goederenexport 2,3 procent groter dan die in dezelfde maand een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In april zat vooral de export van chemische producten, voedings- en genotmiddelen en machines in de lift. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale Nederlandse uitvoer, waaronder ook de export van diensten valt.

Sinds juni vorig jaar zat het tegen met de goederenexport. In februari kende de export zelfs een daling van bijna 7,5 procent tegenover een jaar eerder. In maart was de krimp ruim 5 procent.

Voor de export is Nederland voor een groot deel afhankelijk van de Duitse economie. Die begint langzaam tekenen van herstel te tonen. Voor juni noemt het CBS de omstandigheden voor de export "minder ongunstig" dan in april.