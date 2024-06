Terwijl 100.000 Schotten feesten in München, wacht Duitsland op EK-koorts

"Welcome to Edinburgh!" roept een van de Schotten op de Marienplatz in het centrum van München. Het moet hard om boven het gezang uit te komen. Maar het is nauwelijks overdreven. Ruim 100.000 Schotse voetbalsupporters overspoelen de Duitse stad met hun vrolijke aanwezigheid.

Zij zijn klaar voor de openingswedstrijd van het EK, vanavond om 21.00 uur. Ook Duitsland is er klaar voor. In praktische zin dan: de stadions zijn dik in orde, de velden liggen er uitstekend bij en de faciliteiten zijn geweldig.

Maar EK-koorts? "Die komt hier wat later op gang", zegt Nils Kaben, die de Mannschaft al decennia volgt voor de Duitse tv. "Je voelt de laatste maanden al dat er iets begint te borrelen, maar voor de echte EK-stemming is nog een zege in de openingswedstrijd nodig."

Dat is nog niet zo vanzelfsprekend. De voorbije drie toernooien verloren de Duitsers hun eerste duel. Het bleek bovendien telkenmale een voorbode voor een waardeloze eindronde.