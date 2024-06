Vierde dode gevonden onder puin appartementencomplex Antwerpen

Onder het puin van het appartementencomplex in Antwerpen dat gisteren instortte is een vierde dode gevonden. De identiteit van het slachtoffer heeft de politie niet bekendgemaakt.

In het gebouw in het zuiden van de stad was gisterochtend een ontploffing, waarbij de bovenste twee verdiepingen van het gebouw bijna volledig werden weggeblazen. Al vrij snel werd het lichaam van een 44-jarige man geborgen en in de middag een tweede slachtoffer. 's Avonds werd een derde slachtoffer uit het puin gehaald, volgens Belgische media een meisje van 10.

De zoekactie ging de hele nacht door. "We willen echt zeker zijn dat er niemand zich meer in het gebouw bevindt", zegt een politiewoordvoerder tegen Belgische media. Gisteravond, voordat het meisje van 10 werd gevonden, waren er nog zeker twee mensen vermist.

De ravage na de explosie in het gebouw gisteren: