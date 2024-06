Tweede verdachte vast voor dood Nederlandse marechaussee op Curaçao

Op Curaçao is een tweede verdachte aangehouden vanwege de dood van de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marechaussee die daar eind vorige maand werd doodgeschoten. De 22-jarige inwoner van Curaçao heeft zichzelf woensdag aangegeven bij de politie op het eiland.

Het slachtoffer (49) uit Roosendaal werd twee weken geleden doodgeschoten bij een woningoverval. Zijn vrouw werd daarna gedwongen de autosleutels af te staan. De auto is later teruggevonden.

Teams van de politie, het Openbaar Ministerie en de marechaussee deden vervolgens invallen in meerdere woningen in en rond Willemstad. Bij een inval in een woning in de wijk Oost Jongbloed vond de politie een motorfiets die van het slachtoffer was.

Eerste verdachte

Een dag later meldde zich een 25-jarige man op het politiebureau. Ook deze verdachte zit nog vast.

Op de kazerne Suffisant op het eiland is eerder deze week afscheid genomen van de marechaussee. Zijn lichaam is naar Nederland vervoerd, waar hij wordt begraven, schrijft Omroep Brabant.