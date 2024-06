IJshockeyers Florida Panthers nemen 3-0 voorsprong op Edmonton Oilers in Stanley Cup

In de strijd om de Stanley Cup hebben de ijshockeyers van Florida Panthers een 3-0 voorsprong genomen op de Edmonton Oilers. In de derde wedstrijd van de best-of-seven-serie werd het 4-3 voor Florida.

De ijshockeyploeg uit Miami heeft nog één zege nodig om voor het eerst in de geschiedenis van de club de prestigieuze Stanley Cup te veroveren. Zaterdag is de vierde en misschien wel beslissende wedstrijd.

"Heerlijk", zei Florida-forward Evan Rodrigues na afloop. Hij kijkt uit naar zaterdag en de kans op het vasthouden van de reusachtige ijshockeyerbeker. "Het wordt spannend."

Florida maakte het in game 3 vooral zelf onnodig spannend. Na twee periodes waren de heren uit Miami op een 4-1 voorsprong gekomen door knappe reddingen van keeper Sergei Bobrovsky en goals van Sam Reinhart, Vladimir Tarasenko, Sam Bennett en Aleksander Barkov. Namens de Oilers had Warren Foegele iets teruggedaan.

In de derde periode kwam de Canadese ploeg nog terug tot 4-3 door goals van Philip Broberg en Ryan McLeod, maar de gelijkmaker viel niet meer.

Met een 3-0 achterstand lijkt de beslissing min of meer gevallen. In de geschiedenis van de NHL kwam van de 28 keer dat een team in de finals op een 3-0 achterstand kwam slechts één keer terug tot een 4-3 zege. Dat was in 1942.