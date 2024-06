Wekdienst 14/6: Start EK voetbal • OM komt met strafeis in zaak Ali B

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De zedenzaak tegen Ali B gaat weer verder. De rechtbank heeft een derde zittingsdag toegevoegd, omdat het niet lukte de zaak gisteren af te ronden. Het Openbaar Ministerie komt met een strafeis tegen de rapper. Hij wordt verdacht van twee verkrachtingen en twee aanrandingen van drie vrouwen.

Het EK voetbal gaat van start in Duitsland. Het gastland opent het toernooi tegen Schotland. Het duel begint om 21.00 uur in München. Het Nederlands elftal komt dit weekend voor het eerst in actie, zondag neemt het elftal van bondscoach Koeman het op tegen Polen.

Moslims beginnen in Saudi-Arabië aan de hadj. De pelgrimstocht naar de heilige stad Mekka duurt tot en met woensdag en gaat ook dit jaar gepaard met hitte.

Dit is vannacht gebeurd:

Koning Willem-Alexander wist niet dat de Nederlandse rapper Frenna in 2017 in Suriname veroordeeld is voor seks met een minderjarig meisje. Dat zei hij in een persgesprek aan het einde van een vierdaags bezoek aan Amerika. Het koningspaar bezocht afgelopen maandag een gerenommeerde muziekstudio in Atlanta, daar spraken ze met Frenna over hiphopcultuur en gingen ze met hem op de foto.

Frenna werd samen met twee andere artiesten in 2016 gearresteerd in Suriname. Het jaar daarvoor hadden ze seks met een minderjarig meisje en deelden ze daar een video van. De rapper heeft tweeënhalve maand vastgezeten.

In het persgesprek zei de koning dat iedereen in Nederland die veroordeeld is en zijn straf heeft uitgezeten een tweede kans verdient. "Dit gedrag dat hij vertoond heeft, dat is niet acceptabel. Dat moeten we ook niet accepteren. Maar hij heeft berouw getoond, hij heeft zijn straf uitgezeten en hij verdient een tweede kans."

Ander nieuws uit de nacht:

Oppositie wil duidelijkheid over PVV-Kamerlid Markuszower: Oppositiepartijen willen weten of PVV'er Gidi Markuszower Kamerlid kan blijven. Ook zijn ze verbaasd dat de VVD en NSC niet reageren op het feit dat het verleden van Markuszower een ministerschap in de weg staat.

Tesla-aandeelhouders stemmen voor megabonus Elon Musk: het gaat om een bedrag van ruim 55 miljard euro. Een Amerikaanse rechter hield de bonus in januari nog tegen.

Mark James, songwriter Suspicious Minds, overleden: James Ook het nummer Always on My Mind is mede van zijn hand. Hij was 83 jaar.

En dan nog even dit:

Zonder muzikale ervaring een instrument leren bespelen. Het kan bij het Nieuw Talent Orkest. Begonnen in Friesland, maar inmiddels op tachtig plekken actief. In Mierlo zijn ze enthousiast.