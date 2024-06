Studenten willen doorgaan met pro-Palestijnse protesten op universiteiten

De organisatoren achter de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten willen doorgaan met hun acties. Dat schrijven ze in een ingezonden brief in Trouw.

De drie briefschrijvers zeggen veertien studentenprotestorganisaties te vertegenwoordigen. Ze zeggen te blijven actievoeren "totdat onze roep om rechtvaardigheid - het boycotten en desinvesteren van medeplichtige instellingen en bedrijven - gehoord wordt".

De brief is volgens de studenten gestuurd na overleg met vertegenwoordigers van studentenbezettingen in Tilburg, Leiden, Amsterdam, Wageningen, Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Enschede, Delft en Middelburg.

Meerdere protesten op of bij universiteiten liepen de afgelopen weken uit op vernielingen en werden beëindigd door de politie. Daarbij was er kritiek van de actievoerders op het politieoptreden; zij vonden dat agenten bovenmatig veel geweld gebruikten. Aan de andere kant raakten agenten gewond bij de protesten en richtten demonstranten op verschillende locaties veel schade aan.

Zo werden twee mannen die vorige maand protesteerden bij de Amsterdamse UvA in snelrechtzittingen veroordeeld tot een werkstraf en celstraf. Een van de mannen had onder meer beeldschermen kapotgeslagen in het gebouw van de UvA op de Roeterseilandcampus. Dat werd vastgelegd op camerabeelden.

Vijftien rectoren

De actievoerders schrijven in hun brief in Trouw dat de protesten niet hebben opgeleverd wat ze willen. Ze eisen dat de universiteiten alle banden met Israëlische instellingen verbreken. Het oprichten van ethische commissies volstaat niet, vinden ze.

De studenten reageren met hun stuk op een ingezonden brief van vijftien rectoren van Nederlandse universiteiten vorige week, ook in Trouw. Die lieten weten niet van plan te zijn hun samenwerking met alle Israëlische partners stop te zetten. Ze beriepen zich op hun academische vrijheid en zeiden onder meer kritische Israëlische wetenschappers niet te willen isoleren.

Een van de briefschrijvers, Ties van den Bogaard, zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de initiatiefnemers achter de protesten "erg geschrokken" zijn van de brief van de rectoren. "Ze zeggen eigenlijk: wij gaan niets doen met die banden met Israël, tot de overheid iets forceert. Zo lezen wij het."

Op de vraag waarom er niets over vernielingen en geweld in de brief van de studenten staat, zegt Van den Bogaard: "We willen niet afleiden van het belangrijke punt: er is genocide gaande en onze universiteiten geven daar indirect steun aan door die banden aan te houden. En wat is een beetje verf bij een genocide?"

Opschorting of stopzetting banden

Sommige Nederlandse instellingen besloten recent wel tot het stopzetten of bevriezen van samenwerkingen met Israëlische instellingen. Vorige maand besloot de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag om een samenwerking met de Bezalel Academic of Arts and Design in Jeruzalem af te blazen.

Ook schortte de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam eind vorige maand de uitwisselingsprogramma's op met twee Israëlische onderwijsinstellingen. De overeenkomst met de Bezalel Academy of Arts and Design en de Jerusalem School of Visual Theatre werd stopgezet omdat er "voldoende twijfel bestaat of de academies onafhankelijk van de huidige Israëlische regering kunnen opereren", meldt de kunstacademie op zijn website.