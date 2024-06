Studenten willen doorgaan met pro-Palestijns protest : 'Niks kan en zal ons stoppen'

De organisatoren achter de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten willen doorgaan met hun acties. Dat schrijven ze in een ingezonden brief in Trouw.

De drie briefschrijvers zeggen veertien studentenprotestorganisaties te vertegenwoordigen. Ze zeggen te blijven actievoeren "totdat onze roep om rechtvaardigheid - het boycotten en desinvesteren van medeplichtige instellingen en bedrijven - gehoord wordt".

De brief is volgens de studenten gestuurd na overleg met vertegenwoordigers van studentenbezettingen in Tilburg, Leiden, Amsterdam, Wageningen, Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Enschede, Delft en Middelburg.

Volgens de actievoerders hebben de protesten niet opgeleverd wat ze willen. Ze eisen dat de universiteiten alle banden met Israëlische instellingen verbreken. Het oprichten van ethische commissies volstaat niet, vinden ze.

Vijftien rectoren

De studenten reageren met hun stuk op een ingezonden brief van vijftien rectoren van Nederlandse universiteiten vorige week, ook in Trouw. Die lieten weten niet van plan te zijn hun samenwerking met alle Israëlische partners stop te zetten. Ze beriepen zich op hun academische vrijheid en zeiden onder meer kritische Israëlische wetenschappers niet te willen isoleren.

"Dat deze zo gekoesterde kritische stemmen hard onderdrukt worden door de instellingen waarmee men wil blijven samenwerken, kaarten de rectoren niet aan", schrijven de studenten in hun opiniestuk.

"Politiegeweld, ontruimingen, tijdrekken met commissies, het bewust verkeerd voorstellen van onze acties en eisen in een universiteitswijde e-mail of een opiniestuk, niks kan en zal ons stoppen."