Veerman van Oranjefan op tribune naar basisspeler op EK: 'Benieuwd hoe dat is'

Hoewel de faciliteiten uitstekend zijn, heeft de Duitse stad niet bepaald de uitstraling van steden als Rio de Janeiro of Doha, waar Oranje in het verleden een basiskamp had. In Wolfsburg hoef je niet bang te zijn dat je door een Hop On Hop Off-bus wordt geschept.

"Het hotel is wel echt mooi. De gym is goed, de spa is goed, de kamers mooi. En het trainingsveld is top. Daarbuiten hebben we nog niet echt veel gedaan. Al denk ik ook niet dat er veel te doen is", lacht Veerman. "Of dat maar beter is? Ik heb geen idee. Dit is mijn eerste eindtoernooi."

Beoogde basisspeler

Na het wegvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners zal er veel gekeken worden naar de 25-jarige Veerman. Tegen IJsland strooide hij met fraaie boogballen. Met zijn tien interlands is hij opvallend genoeg de meest ervaren man van het beoogde middenveld.

De teller van Tijjani Reijnders staat op negen, terwijl Jerdy Schouten pas vijf interlands heeft gespeeld. Het is voor alle drie hun eerste EK. Toch zal het met Schouten in zijn buurt vertrouwd voelen voor Veerman. Als motoren van het middenveld werden zij dit jaar kampioen met PSV.