Heraclied Vloet velt zwak Utrecht met hattrick

Vloet was de opvallendste man aan de kant van de thuisploeg. De aanvallende middenvelder trof al na drie minuten doel uit een corner van Silvester van der Water. Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis, die deze week ook al blunderde in de beker tegen FC Dordrecht, ging niet vrijuit.

FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een nederlaag geleden in de eredivisie. In Almelo liet de ploeg van John van den Brom het afweten. Mede door drie goals van Rai Vloet won Heracles met 4-1.

Van den Brom greep in en bracht drie wissels tegelijk: Gyrano Kerk, Willem Janssen en Giovanni Troupée vervingen Moussa Sylla, Tommy St. Jago en Mark van der Maarel.

Toen Simon Gustafson na een uur de 2-1 vanaf de stip liet noteren (na een overtreding van Marco Rente op Kerk), leek Utrecht eindelijk de geest te krijgen. Een minuut later zag de wereld er weer heel anders uit, nadat Vloet via het been van Janssen keeper Nijhuis had verrast.

Even later sloeg Vloet opnieuw toe, nu uit een rebound, waardoor de wedstrijd wel gespeeld was. Utrecht kreeg nog een kans via Gustafson, maar Heracles-doelman Koen Bucker, door afwezigheid van Janis Blaswich en Michael Brouwer eerste keus, stond zijn mannetje.