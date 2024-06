Mark James, songwriter Suspicious Minds, overleden

Mark James, de schrijver van enkele wereldberoemde hits van Elvis Presley, is overleden. Hij was 83 jaar.

De songwriter was onder meer verantwoordelijk voor het Elvis-nummer Suspicious Minds. Ook Always on My Mind (dat eerder al door andere artiesten was uitgebracht) is mede van zijn hand.

James was al op jonge leeftijd met muziek bezig en ambieerde lange tijd een eigen carrière als artiest. Nadat hij in dienst moest en in Vietnam had gediend kwam hij bij een muziekuitgeverij in Memphis terecht.

Daar leerde hij BJ Thomas kennen, de zanger voor wie hij de hits Hooked On A Feeling en It's Only Love schreef. Dat laatste nummer werd later ook opgenomen door Elvis Presley.

Jeugdliefde

Mark James schreef Suspicious Minds in 1968 en bracht het nummer eerst zelf uit. Toen zijn versie geen commercieel succes had, nam Presley het nummer een jaar later opnieuw op. Die versie werd nummer 1 in de Billboard Hot 100.

De tekst van het nummer was geïnspireerd op James' eigen leven, zei hij later in een interview met The Wall Street Journal. Het lied gaat over de gevoelens die hij nog altijd koesterde voor een jeugdliefde, terwijl zowel hijzelf als zijn vroegere liefde inmiddels met een ander was getrouwd.

"Het was een verwarrende tijd voor mij", vertelde James tegen de krant. Het voelde voor hem alsof ze allemaal in een val waren gelopen. "We were caught in this trap that we couldn't walk out of."

Gecoverd

Hij schreef in ruim 60 jaar tijd meer dan 300 nummers. In de loop van zijn carrière werden Mark James' composities opgenomen of gecoverd door artiesten als Willie Nelson, Bill Withers, Brenda Lee, Jay-Z, Pet Shop Boys en Michael Bublé. In 2000 werd James uitgeroepen tot een van de beste songwriters van de twintigste eeuw, naast Paul McCartney, Elton John en Holland-Dozier-Holland.

Mark James overleed op 8 juni hij in zijn huis in Nashville, Tennessee, maakte zijn familie donderdag bekend. "Mark's nalatenschap en levenslust zullen voortleven door zijn tijdloze teksten en melodieën", aldus de verklaring.