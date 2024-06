Koning: ik wist niet van veroordeling Frenna

Koning Willem-Alexander was, voordat hij Frenna deze week bezocht in de VS, er niet van op de hoogte dat de Nederlandse rapper in 2017 in Suriname is veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje. Dat zei hij tijdens het afsluitende persgesprek aan het einde van de vierdaagse reis van het koningspaar naar de staten Georgia en New York.

Willem-Alexander en Máxima bezocht afgelopen maandag een gerenommeerde muziekstudio in Atlanta. Daar spraken ze over de hiphopcultuur met Frenna en gingen ze met hem op de foto.

De koning en koningin namen ook zelf plaats achter de knoppen: