Tesla-aandeelhouders stemmen voor megabonus Elon Musk

Een meerderheid van de aandeelhouders van autofabrikant Tesla heeft ingestemd met een megabonus van ruim 55 miljard dollar aan topman Elon Musk. Een rechter in de staat Delaware hield die bonus in januari nog tegen.

Musk kreeg het bonuspakket, de grootste beloning voor een bedrijfsbestuurder ooit, in 2018 toegezegd door de aandeelhouders van Tesla. Hij zou de beloning grotendeels krijgen in opties op aandelen, onder voorwaarde dat hij bepaalde resultaten zou behalen voor Tesla. Die aandelenopties zijn door het succes van Tesla veel waard geworden.

De rechter oordeelde in januari echter, na een aanklacht van een kleine belegger, dat Musk in feite de controle had over de bestuurders van het bedrijf toen die in 2018 akkoord gingen met de bonus. Ook de aandeelhouders waren volgens de rechter niet goed geïnformeerd toen ze later dat jaar akkoord gingen.

Tesla heeft beroep aangetekend tegen die rechterlijke uitspraak en vroeg de aandeelhouders vandaag opnieuw akkoord te gaan met de bonus tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Austin, Texas. Hoe veel aandeelhouders voor hebben gestemd is niet bekend. Vooraf hadden enkele grote aandeelhouders aangekondigd tegen te stemmen omdat ze de beloning buitensporig vinden.

Allerrijkste ter wereld

Dat de aandeelhouders nu akkoord zijn, wil niet zeggen dat Musk de bonus nu ook snel krijgt. Daarvoor is het nog wachten op het hoger beroep dat Tesla heeft aangetekend, en dat kan nog enkele maanden op zich laten wachten. Experts verwachten dat de kans groot is dat de rechtbank ditmaal wel akkoord zal gaan nu de aandeelhouders opnieuw hebben ingestemd met de megabonus.

Als Musk de 55 miljard dollar krijgt, blijft hij de lijst met allerrijksten ter wereld aanvoeren (op korte afstand gevolgd door Jeff Bezos). Met het verlies van de bonus zou zijn vermogen dalen naar ruim 155 miljard dollar en zou hij flink zakken op de lijst.

De aandeelhouders stemden vandaag ook voor de formele verhuizing van Tesla van de staat Delaware naar Texas, waar het hoofdkantoor van de autofabrikant al staat. Musk kondigde die verplaatsing eerder dit jaar aan uit onvrede over het voor hem nadelige vonnis in Delaware.