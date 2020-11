PSV blijft dankzij twee hattricks in spoor van Ajax in Vrouwen Eredivisie

De vrouwen van PSV blijven dankzij een 6-0 overwinning bij Excelsior in het spoor van koploper Ajax.

In Rotterdam had de Eindhovense ploeg zondag weinig moeite met de hekkensluiter in de eredivisie voor vrouwen. Na een half uur spelen werd Joëlle Smits onderuit getrokken in het strafschopgebied. De 20-jarige international (2 interlands) van PSV werkte de penalty zelf binnen en tien minuten later maakte Smits ook de 2-0.

Op slag van rust tekende Smits, die volgend seizoen de overstap maakt naar de Duitse topclub VfL Wolfsburg, zelfs voor een zuivere hattrick, waardoor de Eindhovense ploeg met een comfortabele 3-0 voorsprong naar de kleedkamer kon.

Ook hattrick Van Dooren

Na rust begon PSV wat slordig aan de tweede helft, maar Excelsior bood weinig weerstand. De Rotterdamse ploeg kreeg wel wat kleine kansjes, maar bij PSV tekende Kayleigh van Dooren met drie doelpunten voor de tweede zuivere hattrick van de wedstrijd waardoor Smits en Van Dooren allebei een wedstrijdbal mee naar huis mochten nemen.