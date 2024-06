Hond vindt explosief in Brabantse achtertuin en neemt het mee woning in

In het Brabantse Budel-Schoot heeft een hond een explosief gevonden. Het gaat om een pijpbom, een staafvormig explosief, die in de achtertuin van een woning aan de Parallelweg lag, schrijft Omroep Brabant.

De labrador nam de bom in z'n bek en bracht hem mee naar binnen, zegt baasje Jermain tegen de regionale omroep. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een bom ging en probeerde het explosief open te maken.

"Het was een roestig ding van zo'n twintig centimeter. Ik dacht dat het iets anders was en heb het opengeknipt. Toen zag ik dat het een bom kon zijn heb ik de politie maar gebeld", aldus Jermain.

Woning ontruimd

De hulpdiensten zetten de straat af en Jermain en de bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg hun huis uit. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het daadwerkelijk om een pijpbom ging, meldt de politie op X.

De dienst heeft het explosief meegenomen naar een buitengebied en tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de straat vrijgegeven en mogen bewoners weer naar huis.

Jermain zegt zijn tuin om te willen spitten om te kijken of er nog meer explosieven liggen. Daarnaast hoopt hij dat zijn viervoeter de volgende keer een stuk goud vindt. Waarom de bom in de achtertuin lag en wie het daar heeft achtergelaten, is niet bekend.