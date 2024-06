Duitse scepsis maakt plaats voor hoop dankzij Kroos, Nagelsmann verklapt opstelling

Kroos vertelde een dag voor het treffen met Schotland dat hij staat te trappelen. "Natuurlijk wil je dat het begint. Het hele land is opgewonden. Ik geloof dat we heel goed voorbereid zijn," zei de 109-voudig international.

Sinds hij terugkeerde in de nationale ploeg, tijdens de interlandperiode in maart, is de stemming rond Die Mannschaft gedraaid. Scepsis heeft plaatsgemaakt voor optimisme, na overwinningen op Nederland, Frankrijk en Griekenland. Toch wil Kroos de aandacht niet te veel op zichzelf vestigen.

"Uiteindelijk zullen we meerdere spelers nodig hebben om succesvol te zijn", stelt hij. "Er zullen moeilijke situaties zijn. Zeker ook tegen Schotland. We moeten er staan."

Gevaarlijke Schotten

Kroos is zeker niet de enige Duitser die waakt voor onderschatting. De Schotse ploeg won in de EK-kwalificatie onder meer van Spanje en hield het Noorwegen van Erling Haaland en Martin Ødegaard achter zich.

Wat ook een steun zal zijn voor de Schotse ploeg: de ruim 100.000 Schotse fans die in München worden verwacht. Aanvoerder Andy Robertson is dan ook optimistisch. "We zijn ervan overtuigd dat we een team hebben dat historie kan schrijven", zei hij. "We willen dit jaar geen spijt krijgen. Het is aan ons om het te laten zien."