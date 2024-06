33-jarige rekstokspecialist Deurloo hoopt op zijn derde Spelen: 'Niet meer de jongste'

Over ruim zes weken beginnen de Spelen in Parijs. Veel sporters weten al of ze gaan, maar voor rekstokspecialist Bart Deurloo is het nog spannend. De 33-jarige kwam er speciaal voor terug van zijn turnpensioen. "Het is zwaar. Ik ben natuurlijk niet meer de jongste."

De Nederlandse turners strijden in vier kwalificatiewedstrijden om een plek in het olympisch team. Van de elf topturners is er maar plek voor vijf.

Deurloo miste de eerste kwalificatie wegens ziekte. Bij de tweede kwalificatiewedstrijd vandaag presteerde hij niet zoals gehoopt. Hij viel tijdens zijn oefening twee keer. Komende zaterdag en het weekend erna zijn de laatste kansen voor Deurloo.

Kort coach

De meerkamper uit Ridderkerk maakte vorig jaar februari bekend verder te gaan als coach binnen de Nederlandse mannenselectie. Vier maanden later kwam hij daar alweer van terug.