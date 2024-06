Docent Culemborgse school paste bij tientallen examens antwoorden aan

Een docent van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg heeft examenfraude gepleegd. De man paste bij 57 van de 60 afgenomen examens Nederlands antwoorden aan. Hierdoor kon hij extra punten toekennen.

Een tweede corrector van een andere school ontdekte de fraude en deed melding bij de Onderwijsinspectie. Die stelde samen met de school vast dat er inderdaad sprake was van fraude.

De aangepaste antwoorden tellen niet meer mee voor het eindcijfer. Hierdoor is het eindcijfer van sommige leerlingen lager. Een enkeling is van een voldoende naar een onvoldoende gegaan.

De leerlingen zijn op de hoogte gesteld en krijgen de mogelijkheid hun toets ongeldig te laten verklaren en opnieuw te maken. Tot nu toe hebben twee leerlingen hiervan gebruikgemaakt. "Daarnaast kunnen ze ook nog gewoon een herkansing maken, mocht dat nodig zijn", zegt rector Thijs Jan van der Leij tegen Omroep Gelderland.

'Doe het nou niet'

De Inspectie noemt het aanpassen van antwoorden volstrekt onacceptabel. Dergelijke acties doen afbreuk aan de waarde van een diploma, benadrukt een woordvoerder.

"Elk jaar roepen we docenten via verschillende kanalen op geen aanpassingen te doen. Ook nu zeg ik: doe het nou niet. Je wilt in kaart brengen wat leerlingen kennen en kunnen. Zowel leerlingen als docenten zijn hier absoluut niet mee geholpen", aldus de woordvoerder.

Het is niet duidelijk welke consequentie de fraude voor de docent heeft. De school is met de man in gesprek en doet vanwege de privacy hier geen verdere mededelingen over.