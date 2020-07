Miedema blijft maar scoren voor Arsenal: teller al op twaalf goals

Vivianne Miedema houdt een week na haar dubbele hattrick niet op met scoren. De Nederlandse aanvalster scoorde tegen Reading twee keer voor de koploper van de Women's Super League en bracht haar seizoenstotaal daarmee op twaalf. Twee keer was Daniëlle van de Donk de aangever.

Miedema opende na een pass van Van de Donk met een wippertje de score, Kim Little zorgde voor de tweede goal en na een prachtige pass van weer Van de Donk lobde Miedema in blessuretijd op fraaie wijze de derde goal van de Gunners in het doel.