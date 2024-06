Kopzorgen voor EK-tegenstander Polen: amper fitte aanvallers voor duel met Oranje

Het is de grote vraag rond het Poolse nationale elftal deze week: wie speelt er in de spits tijdens het EK-duel met Oranje aankomende zondag? Drie dagen voor de wedstrijd is die vraag nog altijd niet beantwoord.

Aanvoerder en topscorer Robert Lewandowski raakte deze week geblesseerd en moet het duel met Oranje missen. Enkele dagen eerder was Arkadiusz Milik al uitgevallen; hij moet zelfs het hele EK aan zich voorbij laten gaan. En nu is het maar de vraag of de derde keus in de spits, Karol Swiderski, fit genoeg is.

Ook zonder Lewandowski kansrijk

Swiderski, die maandag in de oefenwedstrijd tegen Turkije zijn enkel verstuikte, is zelf positief. "Ik hoop de wedstrijd tegen Nederland te spelen. Alles geneest mooi, gisteren ben ik het veld op geweest en heb ik een stukje gerend en wat oefeningen gedaan", zei hij donderdag. "De komende twee dagen zullen de belangrijkste zijn. De medische staf doet er alles aan."

Swiderski, aanvaller van Hellas Verona, stond verder stil bij de afwezigheid van Lewandowski. "Zijn afwezigheid is een groot verlies, want hij is een van de beste spitsen ter wereld. Maar dat is de realiteit en daar kunnen we niks aan veranderen."