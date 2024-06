Nadal laat Wimbledon schieten, wil niet switchen naar gras vanwege Spelen

Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het grastoernooi van Wimbledon. De 38-jarige Spanjaard geeft de voorkeur aan het blijven spelen op gravel, aangezien de Olympische Spelen op Roland Garros plaatsvinden.

Nadal won Wimbledon twee keer, in 2008 en 2010. Hij veroverde 22 grandslamtitels. In plaats van Wimbledon, treedt de Spanjaard aan op het gravel van Bastad in Zweden. De laatste keer dat hij daar meedeed, was 19 jaar geleden.

Door op gravel te blijven spelen en niet te switchen naar gras hoopt Nadal in de best mogelijke vorm te blijven.

"We denken dat het voor mijn lichaam het beste is om niet van ondergrond te wisselen," zei Nadal in een statement.

De voormalig nummer een van de wereld had de afgelopen anderhalf jaar te te kampen met heup- en buikblessures, waaronder een operatie in 2023.

Nadal werd eind vorige maand in de eerste ronde van de French Open verslagen door de uiteindelijke nummer twee Alexander Zverev. Het was de eerste keer in Nadals carrière dat hij twee opeenvolgende wedstrijden op gravel verloor.

Duo met Alcarez

Op de Spelen van Parijs, die op 26 juli beginnen, doet Nadal mee aan het enkel- en dubbelspel. Hij gaat een koppel vormen met Carlos Alcaraz, werd woensdag bekend.

Op de Spelen van 2008 veroverde Nadal een gouden medaille in het enkelspel. Hij klopte in Peking Fernando González in de eindstrijd.