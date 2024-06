Zoekactie naar vermiste Nederlander op Samos gestaakt

Op het Griekse eiland Samos wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlander van 74. Dagenlang is in het onherbergzame gebied in het zuidwesten van het eiland gezocht naar de man die daar in zijn eentje was gaan wandelen. De route die hij bewandelde staat bekend als bijzonder uitdagend.

Griekse media spraken van "een massale mobilisatie" van reddingsdiensten. Die zochten de afgelopen dagen met onder meer een reddingsboot, een helikopter, een drone en speurhonden naar de man, maar er werd geen enkel spoor van hem gevonden. De politie heeft daarom het opsporingsonderzoek beëindigd.

Volgens de Griekse krant Ta Nea vreest de politie dat de man in zee is gevallen of is gaan zwemmen en door de stroming is meegevoerd.

De man wordt sinds zondag vermist. Zijn vrouw waarschuwde de politie toen hij niet terugkeerde van zijn wandeling en onbereikbaar bleef.