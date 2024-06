Jansen tekent na AZ-ontslag bij Hongaarse club Ferencváros

Trainer Pascal Jansen gaat aan de slag bij de Hongaarse recordkampioen Ferencváros. Hij tekent een contract tot 2026.

Jansen was tot november 2023 werkzaam bij AZ. De 51-jarige trainer was eerst assistent van de toenmalige hoofdtrainer Arne Slot, waarna hij het roer in 2020 over nam.

Onder Jansen eindigde AZ als derde (2021), vijfde (2022) en vierde (2023). Eerder werkte hij onder meer bij HFC Haarlem, Vitesse, Sparta, en PSV.

Voorronde CL

Bij de club uit Boedapest is Jansen de opvolger van Dejan Stanković, die naar Spartak Moskou vertrok. Ferencváros komt komend seizoen uit in de voorronde van de Champions League.

Bij de regerend landskampioen van Hongarije treft Jansen onder andere Surinaams international en oud-speler van De Graafschap Myenty Abena. De Nederlandse verdediger Mats Knoester tekende in 2022 bij Ferencváros, maar werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Deense Aarhus.