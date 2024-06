Leider Yates wint bergetappe in Ronde van Zwitserland

Adam Yates, renner van UAE Emirates heeft de vijfde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Brit, al in het bezit van de leiderstrui, reed in finale van de bergetappe naar Cari over 148 kilometer weg bij de andere favorieten.

Vijf renners (Diego Rubio, Stephen Williams, Aleksej Loetsenko, Johannes Staune-Mittet en Nans Peters) reden op 80 kilometer aan de leiding, maar door het werk van Emirates kregen zij nooit veel ruimte. Op 11 kilometer was hun avontuur ten einde.

Op de slotklim van 7,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8 zette João Almeida (Emirates) zich op kop. Slechts vier man konden volgen; Kelderman was één van de renners die afhaakte. Op 1,7 kilometer versnelde Almeida's 31-jarige teamgenoot Yates.

Enric Mas spartelde nog tegen, maar Yates en even later Almeida waren te sterk.