Weer coronabesmettingen PSV: Hendrix en Müller positief, duel met ADO gaat door

PSV heeft in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag wederom te maken met coronabesmettingen binnen de selectie. Jorrit Hendrix en doelman Vincent Müller zijn positief getest en missen daardoor het treffen, dat nog altijd om 16.45 uur begint. "We spelen, maar we houden hier een hele nare smaak aan over", aldus algemeen directeur Toon Gebrands.

De afwezigheid van het duo komt bovenop de eerder vastgestelde besmettingen bij Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Joël Piroe, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Nick Viergever, Maxime Delanghe, Jordan Teze en Eran Zahavi. De laatste twee zijn sinds kort weer beschikbaar.

Trainer Roger Schmidt houdt zodoende steeds minder spelers over, ook omdat er blessures zijn bij onder anderen Maxi Romero, Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel. Donderdag wacht bovendien een uitwedstrijd in de Europa League, tegen PAOK Saloniki.

Vijf besmettingen Jong PSV

Daarnaast maakt PSV melding van het feit dat vijf spelers van Jong PSV positief zijn getest op corona. "We kunnen net aan voldoen aan het minimaal aantal spelers", zegt Gerbrands. "Naar de letter van de afspraken die zijn gemaakt over voetballen in coronatijd moeten we spelen, maar er staan tegen ADO spelers op het veld die eigenlijk niet kunnen spelen vanwege dreigende overbelasting en dus kans op blessures."

Eerder deze week bekritiseerde Gerbrands bij de NOS de KNVB, die de Eindhovenaren niet tegemoet kwam om het duel van vandaag tegen ADO Den Haag naar 27 december te verplaatsen.