UWV past regels aan voor arbeidsongeschikte grenswerkers

Het UWV maakt het makkelijker voor arbeidsongeschikte Nederlanders met een uitkering uit twee landen om misgelopen uitkeringsgeld alsnog te krijgen.

De NOS meldde vanmorgen dat zo'n 3600 Nederlanders mogelijk gedupeerd raken door een methode die het UWV toepast om aanpassingen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit verschillende landen met elkaar te verrekenen.

Het gaat om verhogingen om de inflatie te compenseren. Die verhogingen kunnen per land verschillen, maar het UWV paste een en hetzelfde percentage toe voor alle uitkeringen.

Ingewikkelde procedure

Een man uit Enschede rekende voor dat hij door die methode honderden euro's misliep. Het UWV erkende de fout, maar de man kon alleen via een ingewikkelde en langslepende procedure het geld krijgen waar hij recht op had.

Het UWV zei eerder op vragen van de NOS dat het niet van plan was de 3600 personen in een soortgelijke positie actief te benaderen over het mogelijke nadeel in de verrekeningsmethode.

Geen ingewikkelde procedure meer

De uitkeringsinstantie zegt nu dat het vanaf vandaag in alle brieven aan deze groep gaat wijzen op het mogelijke nadeel. Als vervolgens het nadeel kan worden aangetoond, wordt het misgelopen bedrag snel uitgekeerd. Daar is geen ingewikkelde bezwaarprocedure meer voor nodig.

"We waren intern al langer bezig met deze kwestie," zegt een woordvoerder. "Maar de vragen die de NOS erover stelde, heeft het proces van aanpassen wel versneld."