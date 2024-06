Rusland beschuldigt journalist Gershkovich officiëel van spionage voor CIA

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, die sinds maart vorig jaar in de cel zit in Rusland, wordt verdacht van spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Dat blijkt uit de officiële aanklacht, die vandaag door de Russische openbaar aanklager naar buiten is gebracht. Volgens de aanklager heeft hij "geheime informatie verzameld" over een fabriek waar militaire apparatuur werd geproduceerd en hersteld.

Gershkovich zal voor de rechter verschijnen in de stad Jekaterinenburg, zo'n 1650 kilometer ten oosten van Moskou. Daar staat ook de Oeralvagonzavod-fabriek, die door de journalist zou zijn bespioneerd. Gershkovich werd in maart vorig jaar opgepakt toen hij in de stad een reportage maakte, en heeft sindsdien vastgezeten in Moskou in afwachting van zijn proces of vrijlating.

'Ten onrechte in de cel'

Gershkovich heeft altijd gezegd slechts journalistiek werk te hebben verricht, en voor de aanklacht van spionage is tot nu toe ook nooit bewijs naar buiten gebracht. Eerder dit jaar zei de Amerikaanse regering dat de journalist "ten onrechte in de cel zit", en dat hij zich inspant om hem vrij te krijgen. Ook Gershkovich' werkgever The Wall Street Journal benadrukt dat hij slechts met verslaggeving bezig was.

De Russische president Poetin heeft eerder in publieke uitspraken gesuggereerd dat Gershkovich vrij zou kunnen komen bij een gevangenenruil: in ruil voor Gershkovich zou dan de Russische huurmoordenaar Vadim Krasikov vrijgelaten moeten worden, die in Duitsland tot een levenslange celstraf is veroordeeld voor de moord op een Tsjetsjeense dissident. Of zo'n deal ook echt in de maak is, is niet bekend.