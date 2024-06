G7 akkoord over lening aan Oekraïne met Russische bevroren tegoeden als onderpand

De leiders van de G7 hebben op een top in Italië een akkoord bereikt over een lening aan Oekraïne waarvoor de rente op bevroren Russische tegoeden wordt gebruikt.

Het gaat om een bedrag van 50 miljard dollar, ruim 46 miljard euro. Het is de rente over 260 miljard dollar aan Russische tegoeden die grotendeels bij banken in Europa zijn ondergebracht.

Eerder wilde Europa die rente rechtstreeks aan Oekraïne schenken, maar nu is besloten dat de Europese landen miljardenleningen voor Oekraïne afsluiten, met de rendementen op de Russische tegoeden als onderpand.

De landen zullen elk op basis van de grootte van hun economie een lening toekennen, die door Oekraïne met rente terugbetaald zal worden.

Mogelijke politieke aardverschuivingen

Het doel van de leningen is om de financiële hulp voor Oekraïne voor de lange termijn veilig te stellen, ook met het oog op mogelijke politieke aardverschuivingen in landen die Oekraïne steunen. Zo werden de verkiezingen in Frankrijk gewonnen door radicaal-rechts. President Macron heeft daarom nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De G7 bestaatuit Italië, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Canada en de VS. De leiders van deze landen zijn bijeengekomen in Borgo Egnazia in Apulië in Italië.