Het is dringen op de Noordzee: 'Overheid heeft geen oog voor risico's'

De overheid schiet tekort in het beheersen van de drukte op de Noordzee. Garanties voor een veilige scheepvaart ontbreken, met mogelijk ernstige gevolgen voor mens en milieu. Daarvoor waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport dat vandaag is verschenen.

De Noordzee verandert volgens de OVV steeds meer in een industriegebied. Er staan al 700 windturbines en Vattenfall en pensioenfonds APB gaan er het grootste Nederlandse windpark op zee bouwen. Daarnaast is er intensieve scheepvaart, visserij, 160 olie- en gasplatforms en zijn er diverse Natura 2000-gebieden en militaire oefengebieden. Onder de zeebodem ligt nog eens 7000 kilometer aan pijpleidingen en 4000 kilometer aan kabels.

Achterhaald model

Ondanks studies naar scheepvaartveiligheid die de overheid deed, "leverde de gehanteerde aanpak niet het gewenste inzicht in de risico's op", staat in het rapport. Zo is bij het plaatsen van meer windmolens maar beperkt inzicht in risico's voor de veiligheid van de scheepvaart. Ook gebruikt de overheid voor het inschatten van die risico's - bijvoorbeeld aanvaringen van schepen met windmolens - een achterhaald rekenmodel. Daardoor zijn de uitkomsten niet representatief voor de huidige situatie.

In 2022 ging het mis met het Maltese vrachtschip Julietta D. Tijdens storm Corrie raakte dat schip op drift en botste compleet stuurloos tegen een olietanker en twee constructies van een windpark in aanbouw. Voor de OVV aanleiding voor het onderzoek naar de risico's van een steeds drukkere Noordzee.

Zo vol raakt de Noordzee. Op de laatste kaart staan alle activiteiten samen: