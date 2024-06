De Minaur verslaat Bergs in Rosmalen, Pegula verrassend uitgeschakeld

Alex De Minaur heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het grastennistoernooi in Rosmalen. De nummer een van de plaatsingslijst won met 7-5 en 6-4 van de Belgische Zizou Bergs, de nummer 81 van de wereld.

De Minaur, die in zijn vorige drie deelnames twee keer in de kwartfinales werd uitgeschakeld en één keer in de tweede ronde strandde, begon stroef maar herpakte zich.

Het hoogtepunt van de wedstrijd was in de eerste set, waarin de 25-jarige Australische tennisser (WTA-9) een 5-2 achterstand wist om te buigen in 7-5 winst. Dat was mede te danken aan Zizou zelf. Hij stortte compleet in.