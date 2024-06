Spelersvakbond FIFPro wil via Europese rechtbank WK voor clubs dwarsbomen

"Deze twee spelersvakbonden vechten de wettigheid aan van de FIFA-beslissingen om eenzijdig de internationale wedstrijdkalender vast te stellen, in het bijzonder de beslissing om de FIFA Club World Cup 2025 in het leven te roepen en te plannen", zegt FIFPro in een verklaring.

De verenigde spelersvakbonden zijn van mening dat de handelswijze van de FIFA in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en mogelijk ook met het mededingingsrecht.

In de brief die FIFPro in mei aan de FIFA stuurde, gericht aan FIFA-president Gianni Infantino en secretaris-generaal Mattias Grafstrom, uitte de spelersvakbond zijn bezorgdheid over de toename van het aantal voetbalcompetities. Volgens de vakbond gaat de kalender "de verzadiging te boven, terwijl spelers over hun grenzen worden geduwd, met aanzienlijke blessurerisico's tot gevolg."