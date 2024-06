Staatssecretaris Jean Rummenie ging wereld over voor Nederlandse landbouw

Jean Rummenie kwam in november net niet in de Tweede Kamer. Hij stond op de kandidatenlijst van BBB op de achtste plaats, maar de partij haalde zeven zetels. Nu maakt de 71-jarige Rummenie alsnog zijn entree in de landspolitiek: hij wordt staatssecretaris van Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Bij dat ministerie heeft hij veel ervaring. Rummenie is landbouwkundig ingenieur en werkte namens het ministerie van Landbouw als 'Landbouwraad' in heel veel verschillende landen, zoals in Hongarije, Polen, de Verenigde Staten, Argentinië en Indonesië.

Beste boeren

Hij was daarbij onder meer betrokken bij besprekingen over toelating van Nederlandse producten op buitenlandse markten. Ook had hij diverse ambtelijke functies op het ministerie in Den Haag.

Rummenie zei vorig jaar bij zijn kandidaatstelling als Kamerlid dat de BBB "politiek uit het hart voert, oprecht, transparant en down to earth". Volgens hem zitten in Nederland de beste boeren van de wereld.