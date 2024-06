Eddie van Marum (BBB): van muskusrattenbestrijder tot staatssecretaris

De Groninger Eddie van Marum (56) begon zijn carrière als muskusrattenbestrijder. Hij is de nieuwe staatssecretaris voor Herstel Groningen namens de BBB.

Van Marum is nu nog Statenlid in Groningen. Daarnaast is hij veelzijdig te noemen wat betreft zijn nevenfuncties: uitvaartverzorger, contra-expert bij schadeafhandeling en faunaexpert. Het uitvaartwerk zette hij vorig jaar op een lager pitje om voor BBB te onderhandelen over een nieuw provinciebestuur.

Geen polarisatie

Van Marum zegt op de BBB-site dat zijn kennis "breed" is, maar dat hij landbouw, visserij, natuur, landschap, water en mijnbouwschade als portefeuilles heeft.

Hij noemt BBB een politieke verademing. Hij wil weer een leefbaar land zonder polarisatie, zegt hij. En verder vindt hij het van belang dat "Europese richtlijnen en regels niet te zwaar in de onze geïmplementeerd worden".